Aliquò in graduatoria per fare il manager sanitario in Toscana

Ragusa - L'architetto Angelo Aliquò, manager dell'Asp di Ragusa, è in graduatoria per la nomina a direttore generale di una azienda sanitaria in Toscana. E' stata la Regione Toscana a pubblicare la rosa dei candidati alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie ed Enti del Sistema sanitario toscano. Aliquò è uno dei 46 papabili all'incarico.