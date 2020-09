Con le nubi (e la pioggia imminente) in Sicilia si va a mare

Scicli - Nulla possono le nubi e una pioggia settembrina imminante di fronte alal voglia di mare, di surf e di bagno. In Sicilia è sempre estate. Le foto che vi proponiamo sono state scattate stamane a Sampieri e mostrano come, nonostante un cielo sempre più plumbeo, qualche decina di bagnanti abbia deciso che l'estate non è ancora finita. La temperatura, del resto, è appena sotto i trenta gradi.