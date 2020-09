Gianni Morandi è a Milazzo. Dopo un arancino, il cannolo

Milazzo - Prosegue il viaggio in Sicilia di Gianni Morandi (Monghidoro, 1944). Dopo la scoperta di alcuni siti culturali per lui inediti a Palermo, Morandi si è concesso una cena a casa del comico Salvo Ficarra, ed è ora ripartito alla volta di Milazzo. Qui ha mangiato un arancino al bar, concludendo il pranzo con un cannolo siciliano. "27 settembre, Milazzo. Ho appena mangiato un ottimo arancino, adesso mi butto sul cannolo. Cassate e cannoli, in Sicilia sono maestri nella preparazione dei dolci. Foto di Anna", racconta Gianni.