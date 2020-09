Giornale di Sicilia, annunciati 17 giorni di sciopero dei giornalisti

Palermo - Diciassette giorni di sciopero affidati al Comitato di redazione. Tanti quanti sono gli esuberi annunciati dall'editore. Dal 2016 a oggi i redattori del Giornale di Sicilia hanno progressivamente subito il taglio delle retribuzioni. "Ora arriva una mazzata che probabilmente non ha precedenti, sicuramente non in Sicilia -scrivono i giornalisti-. Gli editori avviano un progetto con cui da novembre vorrebbero dimezzare sia le retribuzioni che l'organico, portando a 12 i giornalisti in servizio ogni giorno: appena 15 mesi fa eravamo in 24. Tutto questo l'assemblea, riunita in via straordinaria, lo respinge. E denuncia anche l'atteggiamento di chiusura dell'azienda, che non ha ritenuto di dovere prima concordare con la rappresentanza sindacale di base una via d'uscita a una situazione di crisi che nessuno vuole sottovalutare".

I giornalisti, conclude l'Assemblea, «non consentiranno che il patrimonio professionale della storica testata venga dilapidato. Metteranno in campo tutte le azioni a difesa del Giornale di Sicilia e dei suoi lavoratori e intanto affidano al Cdr un pacchetto di 17 giorni di sciopero, tanti quanti sono gli esuberi di personale annunciati dall'azienda».