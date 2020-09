Bloccato dopo un inseguimento: aveva rubato 500 chili di uva

Lentini - I Carabinieri di Augusta, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato in concorso, Giuseppe Molino, 31 anni, pregiudicato catanese. Una telefonata pervenuta al numero d’emergenza 112 aveva segnalato ai Carabinieri che ignoti avevano compiuto un furto in un vigneto sito nelle campagne di Licodia Eubea e che si erano dileguati a bordo di una Fiat Stilo di colore grigio. I militari, intuendo il percorso che avrebbero potuto seguire i malviventi, sono riusciti ad intercettarli lungo la Statale 194, in territorio di Lentini, e hanno immediatamente cercato di fermarlo imponendo loro l’alt. I delinquenti tuttavia, malgrado i Militari avessero attivato i lampeggianti e le sirene, hanno continuato la loro fuga cercando di sottrarsi alla cattura. Dopo un breve inseguimento però, non riuscendo a seminare i Carabinieri, i malviventi hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga a piedi per le campagne limitrofe.

I militari sono riusciti a bloccare e ad arrestare uno dei ladri ed a recuperare tutta la refurtiva, consistente in 500 chilogrammi di uva, successivamente restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, dopo le formalità, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari.