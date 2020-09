Donna in Panda sfonda vetrina a Vittoria

Vittoria - Piteva andare decisamente peggio. Una Panda di ultima generazione ha sfondato la vetrina di un negozio sabato pomeriggio in via Magenta a Vittoria. La donna alla guida ha perso il controllo dell'utilitaria sfondando la vetrina dell'esercizio commerciale. Il bilancio è di due donne ferite, una alla guida, l'altra nel sedile passeggero. Nessuna grave conseguenza di salute per entrambe.