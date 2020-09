Nove nuovi positivi nel ragusano

Ragusa - Sono nove le persone risultate positive ieri nel ragusano. Sei sono di Ragusa, tre di Vittoria. Una di queste sarebbe un paente del vigile urbano in servizio al comando di Vittoria risultato positivo al test per il Covid. I ricoverati scendono a 6, di cui uno in terapia intensiva: 4 sono ricoverati al Paternò Arezzo e 2 al San Marco di Catania.