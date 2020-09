Sorpreso con 2 piante di canapa: denunciato ad Acate

Acate - I Carabinieri di Acate, congiuntamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno deferito in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti, un bracciante agricolo pregiudicato di Acate di 34 anni, poiché a seguito di una perquisizione effettuata presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di 2 piante di canapa indiana, di altezza variabile tra 80 e 90 cm circa, con infiorescenze; una busta di plastica contenente alcuni semi di "marijuana" utilizzati presumibilmente per la coltivazione dello stupefacente.