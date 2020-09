Terremoto nel catanese

Catania - Terremoto in Sicilia. Una scossa è stata registrata stasera, domenica 27 settembre 2020 in provincia di Catania. Il sisma è stato avvertito alle ore 20:10 e secondo l'Ingv ha avuto una intensità di magnitudo 3.2 e profondità 1 km. L'epicentro a Gona in provincia di Catania.