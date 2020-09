Vittoria, in casa con la coca e una carabina modificata, arrestato

Vittoria - I Carabinieri della Stazione di Vittoria, congiuntamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e Carabinieri Cinofili di Nicolosi, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzioni di armi modificate un disoccupato, pregiudicato di Vittoria di 44 anni, poiché a seguito di una perquisizione effettuata presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di 7 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, 8 grammi di sostanza da taglio del tipo mannite, tre bilancini di precisione, una carabina cal. 4,5 modificata nella canna e nel castello. La carabina, lo stupefacente e i bilancini sono stati sottoposti a sequestro e l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai canali di approvvigionamento dello stupefacente.