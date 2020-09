La filiale Bapr di Taormina nei nuovi locali di Corso Umberto I

Taormina - Da oggi la filiale di Taormina della Banca Agricola Popolare di Ragusa è operativa in Corso Umberto I° al civico 182. Nei locali di Piazza Sant’Antonio Abate, dove la Bapr iniziò ad operare quindici anni fa, rimane operativo lo sportello ATM.

La cerimonia di benedizione dei nuovi locali è stata officiata da Padre Carmelo Lupo, parroco della chiesa di San Nicolò.

Invariata la squadra taorminese, con a capo dell’agenzia la dottoressa Mariagrazia Allegra, che accoglierà la clientela con la consueta cortesia e professionalità nei nuovi e prestigiosi locali di Corso Umberto.

“Abbiamo voluto garantire tutti i moderni parametri di sicurezza e comodità, privacy e assistenza per la nostra clientela, riferisce Saverio Continella, Direttore Generale della Bapr. Siamo una Banca Popolare, con uno sguardo attento a tutte le innovazioni del sistema creditizio. E sappiamo bene, e lavoriamo in tal senso, che la digitalizzazione dei nostri servizi è il futuro prossimo. In questa nuova filiale siamo operativi con tutti i moderni servizi, a partire dall’area self dove è possibile effettuare attraverso l’ATM anche operazioni di versamento. In quanto Banca molto radicata nel territorio, attribuiamo grande importanza alla filiale che rimane non solo una vetrina aziendale ma il luogo fisico dove l’Istituto incontra i propri soci e clienti”.

“Nuovi locali per una filiale che da tre lustri lavora, e bene, nella cittadina perla del turismo siciliano e nazionale – il pensiero di Arturo Schininà, Presidente della Banca Agricola Popolare di Ragusa presente alla inaugurazione– con l’impegno di fare ancora meglio. In queste occasioni siamo abituati ad accogliere le autorità cittadine, gli amici e i clienti. In rispetto delle regole per contenere la diffusione del Covid-19, oggi ci siamo limitati alla presenza di poche persone, compresi gli amici dell’Associazione Salus d’Agostino Onlus alla quale abbiamo voluto elargire la somma che avremmo destinato a questo momento”.

“Che una Banca ci interpelli per una donazione alla nostra associazione – riferisce la dottoressa Grazia Paino, Presidente della onlus - ci ha fatto immenso piacere e nello stesso tempo ci ha fatto capire che categorie lavorative che spesso appaiono distanti da problematiche causate dalla sofferenza, hanno invece una sensibilità e una umanità fuori dal comune. Grazie quindi alla Banca Agricola Popolare di Ragusa – continua la dottoressa Paino, presente alla inaugurazione insieme alla nota oncologa Luisa Puzzo dell’Ospedale di Taormina e collaboratrice della onlus - perché ci aiuterà a portare avanti i nostri tre progetti: la donazione gratuita di parrucche a pazienti in chemio terapia presso l'oncologia dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, il trasporto gratuito con la "Navetta del Sorriso" di pazienti provenienti dai Nebrodi, dalle Isole Eolie e dalla Valle dell'Alcantara e infine la donazione di protesi provvisorie al seno con relativo reggiseno. La nostra Associazione, che opera da undici anni con riconoscimento regionale - spiega la Presidente Paino - dice grazie a questi nuovi amici che entreranno a far parte della nostra associazione. Grazie per averci aiutato ad aiutare e Auguri per il vostro lavoro che sicuramente avrà come obiettivo anche i grandi valori della vita: Amore e solidarietà."