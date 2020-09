102 nuovi casi in Sicilia, 11 in provincia di Ragusa

Ragusa - 102 nuovi contagiati in Sicilia. Il dato che preoccupare è il continuo aumento dei ricoverati: l’ultimo dato di oggi parla di 294 persone in ospedale contro le 268 del giorno prima, e cresce anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: ora sono 15 (erano 14). Il bilancio delle ultime 24 ore registra un altro morto; il numero complessivo delle vittime di coronavirus in Sicilia è ora salito a 309 su 6785 casi totali dall’inizio della pandemia. Ci sono anche 17 persone guarite, mentre in isolamento domiciliare vi sono 2434 persone. Solo 2414 i tamponi effettuati, un dato piuttosto basso rispetto alla media dell’ultima settimana. Dei 102 nuovi casi oltre la metà sono relativi a Palermo con 62 nuovi positivi. Poi ci sono Catania con 12, Caltanissetta con 11, Ragusa con 11, Trapani con 5, Messina con 1, Enna, Siracusa e Agrigento con zero nuovi casi.