Provinciale chiusa alle porte di Pozzallo per un incidente

Pozzallo - Incidente stradale sulla vecchia strada provinciale Modica Pozzallo, chiusa da lunedì per dei lavori di manutenzione programmati dall'ex Provincia di Ragusa. Un’auto ha sfondato le transenne di recinzione di una proprietà privata in contrada Danieli. Negli ultimi minuti si sono formate lunghe code. I lavori interessano il tratto di provinciale 45 Bugilfezza-Pozzallo per la posa di tubi di drenaggio tra i terreni ai lati della strada.