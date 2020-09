Sono stato a visitare un congiunto sofferente

Scicli - Da ormai oltre 30 anni ho adottato una Fornace in abbandono. Abbandono nell'uso e anche nelle cure.

Ogni qualvolta il meteo è sfavorevole, le sferzante di vento e la pioggia battente, mettono a rischio il già labile di equilibrio della struttura.

Lo scorso anno - nella visita di rito - avevo rilevato una frattura passante in uno dei montanti del doppio ordine centrale (vedi fotografie).

È evidente la pressoflessione che, cedendo, porta ad un crollo notevole per mancanoza del mutuo appoggio.

Stamattina, nella visita, lo stato statico non è molto peggiorato, però del blocchi di pietra, data la compressione, sono "scoppiati". Nel confronto sono evidenti le mancanze.

Putroppo la rottura dei diatoni di collegamento, porterà allo spanciamento del pilastro di appoggio e al successivo crollo.

Nelle fotografie quanto espongo è presto visibile.

Anche nella ripresa laterale, si legge bene la dinamica del danno.

Il rimedio per impedire il crollo è semplice e anche antico.

Non è questa, però, la sede opportuna per spiegare come.

L'architettura regge per un rapporto di equilibrio tra carico e sostegno, quando questo equilibrio diventa labile, l'architettura crolla.



Prima fotografia agosto 2019.

Le altre due 28 settembre 2020.