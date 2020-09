Naturalezza ed eleganza, i trend acconciature Primavera-Estate 2021

Milano - “Gli hair look della prossima estate saranno all’insegna della naturalezza e di una eleganza sofisticata. Potremo mixare insieme più prodotti per un effetto ora grafico ora beach, stando sempre attenti a non creare un’immagine artificiale”.

Toni Pellegrino è tornato dalla Milano Fashion Week portando alcune anticipazioni sulle tendenze capelli per la bella stagione 2021.

L’hairstylist siciliano ha infatti diretto due importanti backstage, guidando un team di parrucchieri Wella.

Il primo impegno per Pellegrino è stato giovedì 24, dietro le quinte del brand Vìen. Il mood della collezione si rifà agli anni Novanta e alle eroine del rock alternativo di quel periodo.

Le acconciature sono state realizzate seguendo la fisionomia e i tratti morfologici delle modelle e sono stati usati diversi accessori e copricapo.

“I capelli sono stati destrutturati e lavorati naturalmente, creando quell’effetto spiaggia che ricorda le chiome asciugate al sole.

La parte superiore è stata modellata e resa aderente alla testa – spiega Pellegrino - mentre le lunghezze, lasciate libere, cadevano naturalmente dietro l’orecchio per dare spazio agli accessori, creando le giuste proporzioni.”

Sabato 26 è stato il turno della sfilata di Ferragamo e del backstage diretto insieme con Duffy.

Ferragamo ha portato in passerella donne e uomini, dando alle une e agli altri un’immagine romantica, sofisticata, ma anche contemporanea e forte. Un mix caratteriale esaltato dalle acconciature all’insegna dell’individualità. “Per Ferragamo – conclude Toni Pellegrino - abbiamo realizzato dei look raffinati, con linee grafiche nella parte superiore della testa e lunghezze con capelli morbidi e fluttuanti. Un look essenziale, quanto elegante.”