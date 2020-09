163 i nuovi casi, numeri in crescita in Sicilia

Cresce, continua a crescere la diffusione del coronavirus in Sicilia. E dopo i 102 casi di ieri, oggi l'aumento è ancora più robusto. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 163 nuovi contagi da Sars-Cov-2 a fronte però di un "salto triplo" dei tamponi processati dal sistema sanitario regionale, passati dai 2414 di ieri ai 6.115 di oggi. Si registra anche una nuova vittima.

E' il balzo in avanti nei contagi quello che fa preoccupare le autorità sanitarie e l'ultima ordinanza di Musumeci che obbliga all'uso delle mascherine anche all'esterno e vieta gli assembramenti ha proprio la speranza di frenare questi incrementi di casi che aumentano di giorno in giorno e pongono l'Isola tra le regioni attualmente più colpite dall'epidemia.

I nuovi 163 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi a 2.787, di cui 2.478 in isolamento domiciliare, 293 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 294) e 16 gravi ricoverati in Terapia intensiva.

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono invece 6.948 , le guarigioni sono 3.851, mentre i decessi salgono a 310.

La Regione siciliana ha comunicato che dei 163 nuovi casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti dell'Hotspot di Lampedusa. Resta invece Palermo la città siciliana con più focolai attivi e quindi quella con il maggior incremento di casi: sono infatti ben 92 i contagi registrati nel capoluogo siciliano, 24 invece quelli diagnosticati a Catania, 24 anche a Siracusa, poi 12 a Trapani, 5 a Messina, 4 a Caltanissetta, 1 a Ragusa, 1 ad Agrigento e zero a Enna.