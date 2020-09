Cappotta un'auto sulla Donnalucata-Cava d'Aliga. Muore una donna

Scicli - Terribile incidente stradale poco dopo le 23,15 di martedì 29 settembre in contrada Arizza, sulla provinciale Donnalucata-Cava d'Aliga. Una donna ha perso la vita. Si tratta di un incidente autonomo. La signora alla guida ha preso la curva in velocità andando dritto. L'auto ha fatto leva sul muretto di delimitazione di un locale che si trova subito dietro, capovolgendosi e cappottando più volte. Per la automobilista non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. Sul posto i carabinieri.

Da prime sommarie informazioni, pare si tratti di una donna straniera, forse russa, di giovane età.