Si stacca una finestra al Magistrale di Modica, studentessa ferita

Modica - Si stacca una parte della finestra di un’aula dell’Istituto superiore ”Giovanni Verga” di Corso Umberto, il cosiddetto "Magistrale”. La finestra ha colpito una studentessa alla testa. La giovane è rimasta ferita. E’ stato necessario chiamare l’ambulanza del 118 per trasportare la giovane vittima al pronto soccorso. Sospese, a questo punto, le lezioni al primo piano dell’immobile i cui studenti saranno seguiti per i prossimi giorni on line da casa. L’immobile è di proprietà dell’ex provincia regionale di Ragusa che dovrà intervenire per metterlo in sicurezza.