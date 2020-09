Violenza contro le donne, tre arresti, c'è un ragusano

Messina - Il comando provinciale dei carabinieri di Messina ha dato esecuzione a tre misure cautelari di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per reati di genere. I provvedimenti hanno riguardato rispettivamente un uomo 39enne originario di Ragusa, che avrebbe compiuto reiterati atti vessatori nei confronti della propria convivente già dal 2017; un cittadino di origine tunisina 51enne, che avrebbe maltrattato la sua compagna sin dal 2010, e un cittadino italiano 51enne originario di Taormina, in provincia di Messina, che avrebbe messo in essere ripetuti atti persecutori nei confronti di un congiunto per dissidi di natura privata.