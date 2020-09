5 alunni e una prof positivi a Vittoria

Vittoria - Di seguito alla notizia di un caso di Covid-19 in una scuola di Vittoria, il Comune, con il coordinamento dell'Azienda Sanitaria provinciale ha già attivato i previsti protocolli di sicurezza. A cura dell’ASP di Ragusa si sta provvedendo a sottoporre a tampone tutti gli alunni e gli insegnanti della scuola interessata dal primo caso di Covid-19.

Finora, sono risultati positivi al test Covid-19 5 alunni, appartenenti a due diverse classi, mentre in un’altra classe frequentata, dall’insegnante risultata positiva al Covid-19, tutti gli alunni sono risultati negativi. Procederanno nella giornata di domani i test per individuare eventualmente altre persone positive al Covid-19, test che interesseranno gli impiegati del comune e gli appartenenti alla polizia municipale di Vittoria. Sono stati immediatamente attivati i protocolli di sicurezza sanitaria da parte dell'istituto scolastico, sotto il controllo dell’Asp, che ha predisposto la quarantena per tutti gli alunni delle due classi dove sono stati rilevati i casi di Covid-19 ed i loro genitori e familiari.

«Grazie all'importante coordinamento dell'Asp è possibile gestire casi complessi come questi nella maniera più efficace e sicura. L'importante sinergia tra gli Enti pubblici preposti è la migliore risposta in termini di efficienza e, soprattutto, sicurezza in un periodo di straordinaria emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo.» - ha commentato la Commissione straordinaria