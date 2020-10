Coca Cola: Sibeg celebra 60 anni

MILANO, 01 OTT Sibeg, l'azienda che produce e commercializza in Sicilia le bevande a marchio The CocaCola Company, celebra 60 anni di attività. Da quando CocaCola è stata imbottigliata per la prima volta in Italia nel 1927, l'azienda ha continuato ad investire sul legame con il Paese.

Tra gli ingredienti speciali di CocaCola in Italia c'è lo storico stabilimento siciliano di Sibeg.

La storia di Sibeg prende avvio il 28 maggio 1960 con l'inaugurazione dello stabilimento di Catania. Nel 1976 Sibeg viene rilevata dal Gruppo Busi, già imbottigliatore CocaCola nelle Marche e in Romagna. Nel 1991 Maria Cristina Elmi Busi diventa ad dell'Azienda e dieci anni più tardi, nel 2001, avviene il cambio generazionale: Maria Cristina diventa presidente, lasciando il ruolo di ad al figlio Luca Busi. Oggi l'azienda conta 350 dipendenti, produce e consegna quotidianamente bevande a oltre 30.000 punti vendita nella Regione e detiene il 62% a valore del mercato delle bevande gassate in Sicilia. Come evidenzia lo studio realizzato da SDA Bocconi School of Management sull'impatto socioeconomico di CocaCola in Italia, nel 2018 ha distribuito in Sicilia risorse per 48,2 milioni di euro (pari allo 0,05% del PIL regionale): 14,1 milioni di euro alle famiglie, 34,1 milioni di euro alle imprese e 0,04 milioni di euro allo Stato.

"Sibeg è una delle principali protagoniste del panorama produttivo della Regione afferma Luca Busi in grado di fare impresa creando valore, generando reddito e sostenendo concretamente l'economia e l'occupazione. Lavoriamo con dedizione e passione, coniugando il nostro radicamento nel territorio siciliano con un marchio globale come CocaCola".

