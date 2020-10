Coronavirus: 156 i nuovi positivi in Sicilia, un morto

PALERMO, 01 OTT Sono 156 i contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.936 gli attuali positivi e a 327 i ricoverati in ospedale: 20 in terapia intensiva, 307 in regime di ricovero ordinario. Sono 2.609 i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 6.637. Anche oggi si registra una nuova vittima che porta il totale a 312. Si tratta di un uomo di Palermo di 72 anni.

I guariti nelle ultime ore sono 85. Sul fronte della distribuzione territoriale, sono 88 i nuovi positivi a Palermo, 20 ciascuno nelle province di Catania e Ragusa, 10 sono a Messina, 6 a Trapani, 5 ad Agrigento, 5 a Siracusa e 2 a Caltanissetta. Nessun nuovo positivo a Enna. (ANSA).