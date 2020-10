Il vittoriese Roccuzzo a X Factor fa commuovere Emma

Vittoria - Stasera è andata in onda la seconda puntata delle audition di X Factor 2020, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. L’edizione 2020 è condotta sempre da Alessandro Cattelan, con una giuria composta da: Emma Marrone e Hell Raton, che rappresentano le novità, con i ritorni di Mika e Manuel Agnelli. Nella terza puntata delle audizioni si è presentato "Roccuzzo", giovane vittoriese che ha studiato all'Alberghiero di Modica e oggi vive ai confini con la Svizzera dove lavora come cameriere aiutando la famiglia. Roccuzzo ha cantato “Promettimi” di Elisa.

Emma, visibilmente emozionata ha confessato: "Posso dire che mi è venuta la pelle d’oca, ho proprio sentito la tua necessità, tu hai bisogno di cantare. Canti da paura, hai una voce surreale”. Mika si è emozionato perchè pensa ci sia tantissimo di non-detto nel canto di Roccuzzo. Hell Raton: “Mi hai disarmato, mi è venuta la pelle d’oca, sembrava che questo pezzo l’avessi scritto tu per te”. Roccuzzo è stato ammesso con quattro sì.

“Mio nonno non vede questa cosa del canto come una cosa bella… Per ripicca e per farti capire che credo che nei miei sogni, io mi metterò il cognome e farò quello che voglio”, ha detto Peppe.