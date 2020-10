156 positivi e un morto in Sicilia

I numeri dell'epidemia da coronavirus continuano a essere impietosi con la Sicilia nonostante gli sforzi delle autorità politiche e sanitarie per contenere i contagi. Ancora un incremento a tre cifre per i nuovi positivi dell'Isola, anche se c'è un lieve calo rispetto alle 24 ore precedenti. Dopo i 170 casi di ieri, infatti, secondo il bollettino appena diffuso dal ministero della Salute, nell'Isola si sono registrati altri 156 contagi a fronte di un consistente numero di teste effettuati: 6.637. E si conta purtroppo una nuova vittima. Mentre in tutta Italia si registra un serio incremento dei casi con 2.548 nuove infezioni da Sars-Cov-2.

I nuovi 156 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi quasi fino a quota 3.000: per l'esattezza sono 2.936 (ieri erano 2.866), di cui 2.609 (ieri erano 2.546) in isolamento domiciliare, 307 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 301) e 20 gravi ricoverati in Terapia intensiva (1 in più di ieri).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono invece 7.274, le guarigioni sono 4.026 (+85 rispetto a ieri), mentre i decessi salgono a 312 (+1).

Dalla Regione siciliana oggi non c'è stata alcuna comunicazione sull'eventuale presenza di migranti tra i nuovi positivi, per cui si deduce che i 153 nuovi casi si riferiscono tutti a siciliani. Resta Palermo la città siciliana con più focolai attivi e quindi quella con il maggior incremento di casi: sono infatti ben 88 i contagi registrati nel capoluogo siciliano, 20 invece quelli diagnosticati a Catania, 20 anche a Ragusa, poi 10 a Messina, 6 a Trapani, 5 a Siracusa, 5 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta e zero a Enna.