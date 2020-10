Professore si accascia a terra durante lezione e muore

Vittoria - "Non sto bene, datemi un bicchiere d'acqua". Si è accasciato a terra ed è morto. E' successo a Vittoria, in una classe dell’istituto Mazzini. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il docente, ma non c’è stato nulla da fare. Sotto shock gli alunni che hanno assistito impietriti alla morte del loro prof.