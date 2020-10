Umbria, Friuli e Marche più vicine a Sicilia con TayaranJet

Trapani - Umbria, Friuli Venzia Giulia e Marche saranno più vicine alla Sicilia.

C’è soddisfazione da parte del vettore bulgaro per l'aggiudicazione delle "rotte onorate" per il bando della continuità territoriale su Trapani per i prossimi tre anni. Ieri, nella sede romana dell’Enac, sono state aggiudicate alle compagnie aeree partecipanti le le cosiddette rotte onorate. La Tayaranjet, compagnia aerea già presente sui voli di linea, con in flotta 3 Boeing 737/300, assistita dallo studio legale dell’Avv. Francesco Stornello, ha avuto in aggiudicazione le tratte su Ancona, Trieste e Perugia. “Una risposta importante da parte dei vettori - ha commentato Gabriele Giannone, relazioni esterne della Tayaranjet- per la tutela del diritto fondamentale alla mobilità dei siciliani, ma anche in chiave incoming. La concorrenza su Trapani è un buon segno ed è anche un sintomo di salute del mercato che tenta faticosamente di riprendersi, unitamente agli sforzi compiuti della governance dell’aeroporto trapanese, che ha disegnato un piano di rilancio a beneficio del territorio”.

“La Tayaranjet sta lavorando ad uno sviluppo ulteriore dalla Sicilia con nuove destinazioni o aumenti di frequenze, se il mercato lo supporterà"- ha aggiunto il country manager della compagnia Gianfranco Cincotta-.