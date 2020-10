Weekend della bellezza, Palazzo Bonelli c’è

Scicli - Torna l’autunno in Sicilia e porta con sé uno degli eventi culturali più importanti dell’isola, il Festival de Le Vie dei Tesori: dal 3 ottobre, per tre fine settimana consecutivi, dodici monumenti saranno un unico specchio di bellezza di Scicli, dai palazzi nobiliari più sfarzosi alle grotte più nascoste. Grandi novità di quest’anno saranno due luoghi molto diversi fra loro, Palazzo Beneventano, il meraviglioso palazzo barocco Patrimonio dell’Umanità per la prima volta aperto al pubblico e l’aggrottato di Chiafura, un esempio del vivere in grotta fra i più importanti del Mediterraneo.

In questi weekend dedicati alla bellezza e ai tesori nascosti, Palazzo Bonelli Patanè, simbolo liberty della civiltà sciclitana, dal 3 al 19 ottobre, sarà aperto solo nei weekend con un ticket speciale: con soli 3 euro, infatti, anziché 6, si potranno visitare le 7 camere del palazzo compreso il grande salone delle feste e il meraviglioso terrazzo panoramico interno. Il palazzo si trova in Via Francesco Mormina Penna, 53 ed è aperto dal sabato al lunedì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Il viaggio nel viaggio a Scicli comincia dalla bellezza nascosta nei tesori della città.