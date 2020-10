Il Cannolo caldo di autunno, un’edizione limitata firmata Cannolia

Scicli - Le giornate si accorciano e gli alberi si tingono di marrone. Ritornano i talk show in televisione e le cantine si preparano per il novello. Cannolia, per ridare nuova linfa alle papille gustative, ha pensato di proporre un’edizione limitata autunnale del Cannolo caldo. Caratterizzato dalla classica cialda 100% artigianale si differenzia nella farcitura preparata a base di ricotta vaccina lavorata con polvere di cioccolato, guarnita con scorzette di arancia caramellata e pistacchi salati aromatizzati all’arancia. Pochi ingredienti e tutti rigorosamente lavorati a mano, senza l’uso di alcun semilavorato artigianale. Il Cannolo caldo d’autunno è in edizione limitata e sarà disponibile solo in bottega da venerdì 2 ottobre alle 16 fino alla mezzanotte di domenica.

Solo chi fa parte del gruppo Facebook Cannolia world, utilizzando la parola segreta riportata nell’ultimo post, potrà acquistare il Cannolo caldo d’autunno ad un prezzo speciale. Cannolia, si trova a Scicli in via San Bartolomeo, 10 ed è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino a tarda sera.