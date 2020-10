I casi Covid nel ragusano

Ragusa - Quattro ricoveri in Malattie infettive all'ospedale Maria Paternò Arezzo e uno in terapia intensiva. Due pazienti iblei sono ricoverati al San Marco di Catania e uno all'Umberto I di Siracusa, in Malattie infettive.

110 le persone in isolamento domiciliare, 42 a Ragusa, 27 a Vittoria, 11 a Modica, 7 a Santa Croce, 6 a Scicli, 5 a Pozzallo, 4 a Ispica, 4 a Comiso. Un caso ad Acate, Chiaramonte, Monterosso e Giarratana.

Il Laboratorio Analisi del Giovanni paolo II ha processato 30 mila tamponi dall'inizio della pandemia. «Riusciamo a processare tutti i tamponi e a dare i relativi risultati entro 24-48 ore al massimo, e questo è un vanto.» dichiara soddisfatto il dr. Vincenzo Bramanti, Responsabile del Covid Team e responsabile organizzativo del Laboratorio Analisi PO GPII. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 445 tamponi e “sfondato” il tetto di n. 30.000 tamponi processati, dall’inizio della pandemia.