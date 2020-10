Trump e Melania positivi al coronavirus

Stati Uniti - Il coronavirus vola pure sull'Air Force1. E contagia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania.

Ad annunciarlo su Twitter lo stesso capo della Casa Bianca. "La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!".

Il medico del presidente ha confermato la notizia della positività di Donald e Melania, affermando che stanno bene. Donald continuerà a portare avanti i suoi compiti "senza alcuna interruzione", ha aggiunto. Ma la Casa Bianca ha annunciato che il presidente ha annullato il viaggio in Florida previsto per oggi, nell'ambito della sua campagna elettorale.

Qualche ora prima del risultato del test, sempre Trump aveva confermato che Hope Hicks, una delle più fidate consigliere di Donald Trump, giovedì era risultata positiva. Una notizia che preoccupava molto, perché sia martedì che mercoledì aveva volato al fianco del presidente - senza mascherina - accompagnandolo prima a Cleveland dove si è tenuto il primo dibattito televisivo di questa campagna 2020. Poi a Duluth, Minnesota, dove Trump ne aveva tenuto uno all'aperto.

La scoperta della positività è avvenuta giovedì sera: lo ha prima rivelato una fonte anonima a un giornalista di Bloomberg. Poi è stato confermato dallo stesso Trump che su Twitter aveva annunciato di aver fatto, insieme a Melania, il test, e di essersi messo in quarantena: "Hope Hicks, che ha lavorato durissimo senza mai prendersi una pausa, è positiva al Covid. Una notizia terribile. Io e la First Lady stiamo aspettando i risultati del test, nel frattempo iniziamo il processo di quarantena". Poco dopo è arrivato il risultato più temuto: la coppia presidenziale è positiva.

Hicks, ex modella di 31 anni, è stata capo della comunicazione della Casa Bianca. Salvo uscire di scena nel 2018 dopo aver ammesso di aver mentito all'intelligence per proteggere il presidente. Fedelissima della prima ora, amica intima della "First Daughter" Ivanka, in passato si era occupata delle public relation della Trump Organization e nel 2016 era stata portavoce della prima campagna presidenzale e poi direttrice delle comunicazioni strategiche. Da qualche mese Trump l'aveva richiamata al suo fianco, proprio per dare una mano nella nuova campagna. E lei la settimana scorsa è stata sempre al suo fianco.

Il virus è infatti già entrato più volte alla Casa Bianca. A maggio era toccato a un valletto personale del presidente, poi a Katie Miller, portavoce del vice Mike Pence e subito dopo ad alcuni agenti di scorta. Di recente anche Kimberly Guilfoyle, la fidanzata di Don Junior, era risultata positiva. Mentre a luglio si era ammalato perfino il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien, 54 anni, collaboratore così stretto da avere il suo ufficio proprio affianco allo Studio Ovale. Contagiato da un familiare durante una breve vacanza, non aveva però avuto contatti recenti con il presidente e il suo vice. Hicks, al contrario, è stata vicinissima a Trump fino a poche ore prima di scoprire la sua positività: quando, probabilmente, era già contagiosa.