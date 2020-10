Marzamemi Book Fest, dal 16 al 18 ottobre

Marzamemi - L’edizione del Marzamemi Book Fest 2020 si svolgerà dal 16 al 18 Ottobre nel centro storico dell’antico borgo di pescatori. L'iniziativa culturale vuole riconfermare come obiettivo principale la promozione della lettura e del libro, in dialogo con le pratiche di sviluppo del territorio; insieme a questo intento, anche quello di affrontare la sfida di ricomporre e perpetuare i luoghi ed i tempi della vita civile, le occasioni della fruizione culturale, dentro nuove regole di sicurezza. Come l’edizione 2019 saranno tre giorni all’insegna di incontri, dibattiti, teatro e live. A breve sarà divulgato il programma definitivo, che si annuncia ricco di ospiti e interessante. Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito, privilegiata la prenotazione (prenota@liccamuciula.it, whatsapp 3384638731; tel. 0931 092086, social @marzamemibookfest)