Papa Francesco ad Assisi su una Golf. L'auto media dell'uomo medio

Assisi - La taga è SCV, Stato Città del Vaticano, ma per ragioni insondabili non è la numero 1, ma la 01295. E dire che una regola non scritta vuole che il Capo dello Stato Vaticano viaggi sempre su un'auto tragata SCV 1. Papa Francesco oggi è apparso ad Assisi e a Spello a bordo di una nuova Volkswagen Golf di colore azzurro. Dopo aver rottamato la super ammiraglia di Benedetto XVI, la Paethon, sempre Volkswagen, e aver fatto un giro per i giardini vaticani a bordo di una Reanult 4, Francesco aveva stupito, due anni fa, a Piazza Armerina quando arrivò a bordo di una Hyundai Santa Fè cabrio. Non sappiamo invece che fine abbia fatto la vecchia Ford Focus. Oggi l'auto di rappresentanza è stata una Golf. L'auto media, dell'uomo medio.

