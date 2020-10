Auto come un proiettile sbatte contro negozio, travolge scooter

Catania - Saranno i rilievi effettuati dai vigili di una pattuglia della polizia municipale a stabilire esattamente le cause del terribile e spettacolare incidente che s’è verificato poco prima della mezzanotte di mercoledì all’altezza del civico 527 di via Etnea.

Un’Alfa Romeo, che pare avesse a bordo tre giovani, lanciata a tutta velocità sull’importante arteria del centro cittadino pare che abbia urtato prima un’utilitaria che stava procedendo con la freccia inserita per immettersi in via Istituto Sacro Cuore; dopo ha sbattuto sul muro e in parte sulla vetrina di un negozio, causando gravi danni, per terminare poi la folle corsa contro uno scooter fortunatamente solo parcheggiato, dunque senza nessuno a bordo.

Sul posto sono intervenute le autoambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti (pare non siano gravi) e li hanno trasportati nei Pronto Soccorso degli ospedali disponibili. Per fortuna l’orario ha fatto sì che sui marciapiedi non ci fosse nessuno, altrimenti avremmo contato i morti.

Non si sa ancora se chi era alla guida fosse sotto effetto di alcol e/o droghe. Ma è abbastanza probabile che in ospedale saranno effettuate le analisi di rito per un’eventuale conferma.