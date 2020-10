Come cancellarsi dalle notifiche di Ragusanews

Alcuni lettori scrivono a Ragusanews chiedendo la cancellazione dalle notifiche push del sito. Capita infatti che inavvertitamente, soprattutto i lettori occasionali, spesso non siciliani, dicano sì alle notifiche anche se non hanno interesse alle notizie. Bene, l'operazione di cancellazione dalle notifiche deve essere fatta dal lettore pigiando il tasto rosso in basso sulla destra del sito desktop:

E' la campanella rossa, che porta a un ulteriore tasto di disiscrizione. La scelta di ricevere le notifiche è fatta dal lettore e dal lettore deve essere revocata.