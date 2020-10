Covid a scuola, chiusi alcuni plessi a Vittoria

Vittoria - A seguito dei controlli effettuati grazie ai tamponi da parte dell’ASP di Ragusa è stato riscontrato un caso positivo al Covid-19 all’istituto comprensivo F. Pappalardo di Vittoria. Al fine di consentire la sanificazione dei locali della scuola, con ordinanza n.56 del 04/10/2020 la Commissione Straordinaria ha disposto la chiusura delle sedi “plesso Pappalardo sede centrale, plesso infanzia sede centrale e plesso Matteotti” dell’Istituto comprensivo F. Pappalardo in via Giuseppe Di Vittorio. Le operazioni di sanificazione verranno effettuate nella giornata di domani e pertanto le scuole in questione rimarranno chiuse. Il Comune, con il coordinamento dell’Azienda sanitaria provinciale, ha già attivato i previsti protocolli di sicurezza.