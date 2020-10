Covid, in quarantena una classe della scuola Vittoria Colonna

Vittoria - Nuovo contagio covid si è registrato in una scuola di Vittoria, all'istituto Vittoria Colonna in una sezione delle seconde classi delle primarie. A renderlo noto la dirigente Vittoria Lombardo con un messaggio ai rappresentanti di classe e ai genitori nella giornata di sabato. Le lezioni sono state sospese in attesa della sanificazione. Scatterà la quarantena per i bambini della classe in questione e per le rispettive famiglie.

Stamani la comunicazione su Facebook: "Si comunica a tutta la comunità scolastica che, a seguito della rilevazione di UN caso di Covid-19, sono stati attivati e applicati scrupolosamente tutti i protocolli emanati dalla Autorità Sanitaria. Pertanto a titolo precauzionale le attività didattiche sono sospese SOLAMENTE per i soggetti interessati che sono stati informati individualmente. PER TUTTI GLI ALTRI le attività didattiche si svolgeranno REGOLARMENTE. Si ricorda a tutti la scrupolosa osservanza delle misure di sicurezza impartite. Il Dirigente Scolastico".