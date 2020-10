Sicilia, 85 positivi e due morti

Ragusa - Sono 85 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Dopo diversi giorni di incrementi a tre cifre, quindi finalmente un calo dei contagi nell'Isola anche se va di pari passo con il consueto calo dei tamponi processati nel fine settimana. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.498 test rinofaringei contro i 6.638 del giorno precedente. E purtroppo si registrano anche altre due vittime.

I nuovi 85 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi a 3.247, di cui 2.894 in isolamento domiciliare, 329 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 322) e 24 gravi ricoverati in Terapia intensiva (ieri erano 20).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono invece 7.681, le guarigioni sono 4.115 (ieri erano 4108 guariti), mentre i decessi salgono a 319 (+2). C'è preoccupazione comunque per i tanti focolai attivi nell'Isola. A livello provinciale sono le due grandi città dell'Isola quelle che fanno registrare il maggior incremento di casi. Delle nuove 85 infezioni, infatti, 33 sono a Palermo, 32 a Catania, poi 6 a Ragusa, 3 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 3 a Siracusa, 3 a Messina, 1 a Trapani e 1 a Enna.