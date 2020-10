Sondaggi, Trump è sotto di 10 punti

Usa - La malattia non gioca a favore della popolarità di Donald Trump perché la maggioranza degli americani pensa che Trump avrebbe potuto evitare il contagio se avesse considerato il virus più seriamente: questo quanto risulta almeno da un sondaggio Reuters/Ipsos. Secondo la rilevazione -che è stata fatta tra il 2 e il 3 ottobre, quindi dopo l'annuncio che il presidente si era contagiato- il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha a suo favore il vantaggio più ampio dell'ultimo mese: tra gli adulti che dovrebbero votare alle elezioni del 3 novembre, il 51% è a favore di Biden, mentre il 41% per Trump (un 4% sceglie invece un terzo candidato e un altro 4% si dichiara indeciso). Il vantaggio di 10 punti di Biden su Trump è di 1 o 2 punti in più rispetto a quello che aveva nelle scorse settimane. Il sondaggio mostra "poche indicazioni di un'effusione di sostegno a favore del presidente che vada oltre il nucleo duro dei sostenitori di Trump", scrive Reuters. -