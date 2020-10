L'ex Ministro alla Salute Lorenzin: Ho preso il Coronavirus. VIDEO

Roma - "Sì, sono positiva. Ai primi sintomi ho subito effettuato il tampone che ha confermato la positività al Covid. Se me lo sono presa io che sto sempre attenta, uso sempre la mascherina, devo dire che il Covid è una brutta bestiaccia". Lo dice all'ANSA Beatrice Lorenzin (Roma, 1971), deputata Pd ed ex ministro della Salute.

«Si lo confermo, ho il Covid, non c'è niente di segreto. Purtroppo sono positiva. Ho la febbre e mal di gola. Non capisco come posso averlo preso, è una cosa incredibile. Io porto sempre la mascherina e sono particolarmente attenta. Questo ti fa capire come è facile contrarlo. Forse l'ho preso dagli occhi, io porto gli occhiali per leggere, potrei aver toccato qualcosa o poggiato gli occhiali da qualche parte. Non so». Sull'app Immuni l’ex ministra della Salute dice: «Ho avuto un problema con il cellulare, non sono riuscita a scaricarla».