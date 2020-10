Massimo Giannini positivo al Covid

Torino - ''Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al Covid 19'' Lo scrive in un tweet il direttore della Stampa, Massimo Giannini. ''Ringrazio tutti per l'affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo come sempre e più di sempre. Ma attenti il virus x'è usiamo tutte le precauzioni. Solo così 'andrà tutto bene'''.

Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al #COVID19. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il #virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così “andrà tutto bene”.