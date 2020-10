Positivo all'Istituto Duca degli Abruzzi, classe e prof in quarantena

Catania - Alunni e professori di una classe dell'istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania sono stati posti in quarantena dopo che l’Asl ha comunicato la positività al Covid di un ragazzo. Lo ha reso noto lo stesso istituto etneo che ha anche spiegato che “Immediatamente la dirigente del “Politecnico del Mare” Brigida Morsellino ha attivato tutti i protocolli del Ministero e della Regione previsti in questi casi”.

I compagni di classe del ragazzo, avvisati attraverso “gsuiteclassroom” , da oggi seguiranno le lezioni da casa perché posti in isolamento domiciliare. Stesso protocollo è stato attivato per i professori del consiglio di classe in questione. I docenti che non hanno avuto stretto contatto con l'alunno positivo, invece, come stabilito dall'Asp, continuano la loro attività lavorativa sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

“Abbiamo espletato tutte le procedure previste- spiega la dirigente Morsellino- stiamo sanificando l'aula e avvisato studenti e insegnanti interessati. Dobbiamo pensare che per l'intero anno convivremo con questo problema e lavoriamo sistematicamente per evitare ogni tipo di allarmismo. La scuola non si ferma e noi stiamo affrontando il tutto con la giusta serenità e coscienza”.