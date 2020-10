Visite gratuite al Museo del Costume del Castello di Donnafugata

Ragusa - Indumenti di pregio, accessori della moda con scarpe e cappelli, oggettistica varia che rappresentano una selezione della preziosa Collezione Arezzo di Trifiletti, acquisita anni fa al patrimonio del Comune, che rappresentano tre secoli di storia della moda, potranno essere ammirati nel Museo del Costume realizzato nei bassi del Castello di Donnafugata che verrà inaugurato la settimana prossima.

Per l’occasione sono state programmate, come già annunciato, delle visite gratuite per scoprire questa nuova struttura museale per le giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 9 alle 19.

Al fine di garantire il pieno rispetto delle misure anticovid, per visitare il Museo del Costume, come già in precedenza comunicato, è necessaria la prenotazione telefonica al numero 0932/676500.