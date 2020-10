I 100 anni di nonno Saro Zocco

Modica - Quando è nato la radio non aveva ancora cominciato a trasmettere in Italia. Non esisteva nessun campionato di calcio e doveva ancora avvenire la marcia su Roma. I suoi occhi hanno visto i fatti più importanti dell’epoca contemporanea, nelle sue mani l’arte di modellare la pietra che oltre a rappresentare il suo lavoro è stata la sua vera passione lunga un secolo. Oggi ha compiuto 100 anni il signor Rosario Zocco, nonno Saro per la sua grande famiglia e per la comunità di Modica Alta dove è nato e cresciuto. Dove ha vissuto una splendida storia d’amore con Giuseppa, la quale purtroppo è venuta a mancare il giorno del loro 50esimo anniversario di matrimonio. Un duro scherzo del destino che nonno Saro ha affrontato con la sua consueta dignità e forza d’animo, supportato dalla sua splendida famiglia. Dai suoi cinque figli (Luigi, Francesco, Graziella, Concetta, Carmela) e dai tanti nipoti e pronipoti. Nel mese di un gennaio di quest’anno un ictus ne ha compromesso la mobilità che fino a quel momento gli consentiva frequenti uscite e visite ai parenti. Ma nonostante questo è sempre di buon umore e pronto a scherzare con tutti. Anche con il sindaco Abbate che oggi è andato personalmente a fargli gli auguri.