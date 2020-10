I consiglieri eletti a Ispica

Ispica - Ecco i consiglieri eletti al consiglio comunale di Ispica. Lista Leontini sindaco: Carmelo Denaro Carmelo, Lorenzo Ricca, Titta Genovese, Ketty Roccasalva, Angelo Galifi, Salvatore Milana. Lista Rinascita Ispicese: Serafino Arena, Lucia Franzó. Lista Cambiamo Davvero: Paolo

Monaca. Lista Cives: Pippo Barone. Pd: Giuseppe Roccuzzo. Muraglie sindaco: Carmelo Oddo, Giovanni Muraglie, Angelina Sudano. Progetto Ispica: Mary Ignaccolo. Eletto infine Pierenzo Muraglie, sindaco uscente, e secondo nella competizione a sindaco. Il neosindaco Innocenzo Leontini ha la maggioranza di dieci consiglieri su 16.

Innocenzo Leontini è il nuovo sindaco di Ispica. Ha superato di slancio il sindaco uscente Pierenzo Muraglie del Partito Democratico che puntava al bis con una differenzadi quasi 12 punti percentuale. Innocenzo Leontini, 61 anni, ex assessore regionale all'Agricoltura e alla Sanità ed ex eurodeputato di Forza Italia ha vinto col 50,6% dei suffragi ottenendo 4541 voti contro i 3490 del suo sfidante che si è fermato al 38,6. Insomma, avrebbe vinto al primo turno anche con la vecchia norma che prevedeva l’elezione col 50,01 per cento, a conferma della città che lo ha scelto con convinzione e mettendo più di mille voti di differenza di distacco da Muraglie che è uscito fortemente ridimensionato dal confronto. Leontini si è candidato alla testa di un progetto civico composto da 4 liste. Inconsistenti le perfomance degli altri due candidati Guido Franzò del Movimento 5 Stelle ha ottenuto 683 voti e Antonello Calvo con 314 voti. “La città ha manifestato la voglia di cambiamento – afferma il neo sindaco – ed ha accolto la mia proposta. Ora ci apprestiamo a raccogliere un’eredità scomoda. Sarà una grande scommessa che vogliamo vincere nonostante le difficoltà”.