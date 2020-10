Due studenti positivi al Covid, classi in quarantena

Carlentini - Due studenti carlentinesi sono risultati positivi al Covid nelle ultime ore. Si tratta di due ragazzi, in quarantena e isolamento domiciliare dallo scorso fine settimana, che frequentano la classe seconda della scuola secondaria di primo grado e la classe seconda della scuola superiore, entrambi a Carlentini centro. Lo ha reso noto il sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio, il quale ha sottolineato che la situazione è sotto controllo e che sono state avviate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario predisposto dal Ministero della Salute.

I medici del dipartimento di prevenzione dell’Asp, diretto dal dottor Ugo Mazzilli, hanno lavorato in queste ore per pianificare gli interventi previsti dal protocollo Covid 19, con la tracciabilità e il piano dei tamponi che saranno effettuati agli alunni che frequentano le classi interessati. E’ stato disposto la quarantena obbligatoria per un’intera classe di studenti della scuola secondaria di primo grado e per una classe dell’Istituto superiore, compreso i docenti e avviato la tracciabilità dei contatti. Disposta la sanificazione degli ambienti scolastici, in particolare le classi frequentate dai due studenti. Il sindaco Giuseppe Stefio, questa mattina, ha attuato insieme ai due dirigenti scolastici Anna Grazia Meli e Giusy Sanzaro le modalità previste dal protocollo Covid 19, sottolineando che la situazione è sotto controllo.