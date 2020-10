E' morto il ferito dell'incidente sulla Siracusa-Catania

Catania - E’ morto oggi pomeriggio l'automobilista 70enne coinvolto, questa mattina, intorno alle 10, nell’incidente sull’autostrada Siracusa-Catania, poco dopo lo svincolo di Augusta in direzione Lentini al km 24,5.

Nell'impatto sono rimasti coinvolti due mezzi: una Bmw sulla quale viaggiava un uomo di Augusta e una Citroen C£, sulla quale viaggiava la vittima, Salvatore Valvo, di Palazzolo Acreide. L’uomo, estratto dalle lamiere della vettura dai Vigili del Fuoco, è stato trasportato in ospedale con eliambulanza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare.