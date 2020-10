Incidente sulla Ragusa-Catania, un ferito grave

Catania - Incidente stradale in mattinata sulla Siracusa-Catania. Si è registrato lo scontro tra due mezzi su un cavalcavia. Ad avere la peggio è stato un uomo che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

I vigili del fuoco di Augusta sono intervenuti al km 24,5, per un incidente stradale tra una Bmw e una Citroen. Ad avere la peggio il conducente dell’utilitaria, un uomo di 70 anni, estratto dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale con l'eliambulanza. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso. Il tratto dell'autostrada è stato chiuso per mezz'ora anche per consentire al velivolo di potere atterrare sulla carreggiata.