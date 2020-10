Ritrova il vero padre, un soldato inglese, grazie al Web e al Dna

Acireale - Rita Grasso, 76 anni, ha rintracciato l'identità del vero padre grazie al Web e al Dna. Nell'estate del 1943 la mamma di Rita ebbe una relazione breve e intensa con un soldato inglese. Accade ad Acireale. Rita è stata dichiarata all'anagrafe "figlia di padre ignoto" fin quando non ha iniziato la sua ricerca del papà.

Ed eccolo Norman Hobson, morto nel 2000 all’età di 88 anni in Canada, dove si era trasferito nel dopoguerra dedicandosi alla pesca d’altura. Era nato a Whitby, nello Yorkshire, in Inghilterra, e nel 1943, quando incontrò la signora Anna aveva 31 anni. Era fidanzata con un siciliano di nome Salvatore, che la lasciò dopo la gravidanza. E Anna non volle trasferirsi in Inghilterra con Norman, nascondendosi alle richieste del padre di Rita di cambiare vita e nazione.

Nel 2003 Anna rivela in maniera biascicata, il nome del vero padre a Rita. La ricerca dura 16 anni. Rita fa l'esame del Dna e grazie a un pronipote di Norman che aveva inserito in una banca dati il Dna, si trova l'Ignoto Uno, un parente di Rita e di Norman. Da qui l'identificazione di Norman Hobson, che nel 1943 era stato in Sicilia con le truppe britanniche.

«Non mi sembrava vero. Ho contattato subito Sheila, raccontandole tutta la mia storia. Lei ha accettato di fare il DNA. Poco tempo dopo il risultato. Non credevo ai miei occhi. Shila era mia sorella. Avevo trovato mio padre». Sheila racconta a Rita la storia della sua famiglia. Le dice che suo padre era già divorziato quando andò in guerra in Sicilia e di avere avuto, oltre a lei, un altro figlio, Peter. Al rientro dal fronte, Norman decise di trasferirsi in Canada, dove ha vissuto, senza più risposarsi, fino alla morte. «Sheila mi ha mandato molte fotografie di papà. Una, in particolare, lo ritrae nell’anno esatto in cui ha conosciuto mia mamma. Rispecchiarmi nei suoi occhi, anche solo attraverso un’immagine, è quanto di più ho desiderato nella mia vita.

Malgrado non mi abbia mai cercata, non sia più ritornato Spero solo che, almeno una volta nel corso della sua lunga vita, il suo pensiero abbia varcato i confini dell’oceano per dare forma ad un volto».