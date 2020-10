Studente positivo al Liceo Scientifico Galilei, classe in quarantena

Palermo - Un caso positivo al Coivd19 in una quarta del liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo e l’intera classe da ieri e fino al 16 ottobre inizia la didattica a distanza.

“Mi duole informarvi che, presso la sede del nostro Liceo, è stato accertato un caso di positività al Covid-19 in una classe IV – scrive in una nota la dirigente – Questa situazione dimostra, ancora una volta, quanto sia importante il rispetto delle norme (uso della mascherina, distanziamento, igienizzando le mani, …) che come comunità ci siamo dati allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, l’ulteriore diffusione del contagio”. Gli studenti dell’intera classe si trovano in isolamento fiduciario dal 5 ottobre al 16 ottobre, tranne alcuni studenti che hanno frequentato in un’altra sezione. E’ stata attivata la didattica a distanza.