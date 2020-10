Serata Bufalino a Comiso

Comiso - Giovedì 8 ottobre, anteprima del Festival A Tutto Volume dedicata allo scrittore Gesualdo Bufalino con un evento speciale alla Fondazione Bufalino di Comiso (ore 18.00). “InFestaperGesualdo” è il titolo della preview dell’anteprima, un omaggio al grande scrittore nel centenario della nascita: un ritratto dell’uomo e dello scrittore Bufalino tra arte e letteratura. Saranno proprio la sua città natale, Comiso, e il luogo che ne custodisce l’ingegno e la memoria, come la prestigiosa Fondazione sorta lì dove Bufalino amava passeggiare e incontrare gli amici, a ospitare l’appuntamento e i suoi protagonisti: Nadia Terranova, Paolo Di Paolo, Fabio Stassi, Roberto Alajmo, Beatrice Masini e l’illustratrice Lucia Scuderi. Per l’occasione sarà presentata la ristampa del libro “Favola del Castello senza tempo” di Bufalino in uscita in questi giorni per Bompiani e verrà inaugurata la mostra dei bozzetti delle illustrazioni contenute nel libro realizzata dalla disegnatrice Scuderi.